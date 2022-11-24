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В Крымске мужчина застрелил двух человек в ТЦ «Славянский» в погоне за бывшей женой

Сегодня, 17:40
Фото: t.me/breakingmash
Владимира Жирова сняли во время стрельбы
В Краснодарском крае житель Крымска устроил стрельбу, преследуя бывшую супругу на территории ТЦ, погибли три человека, включая самого стрелка, об этом рассказал портал «Новые известия».

В издании рассказали, что инцидент произошел в четверг, 24 ноября, когда житель Крымска Владимир Жиров устроил стрельбу на территории торгового центра «Славянский».

Сообщается, что недавно Жиров проиграл суд по разделу имущества бывшей супруге, с которой судился три года. После этого мужчина преследовал экс-супругу и неоднократно угрожал ей. 

Это произошло и в четверг. Женщина постаралась сбежать от мужа, скрывшись в ТЦ, но Жиров преследовал ее. Когда горожанку пытался защитить один из находившихся в торговом центре мужчин — преследователь застрелил его. Также погиб охранник торгового центра и сам стрелок.

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Еще один мужчина был ранен. Им оказался пожилой мужчина Владимир Волош, которому сейчас помогают хирурги. 

В издании сообщили, что для стрельбы погибший использовал собственное охотничье ружье. 

Ранее сотрудник полиции ранил себя в руку, когда чистил пистолет. 

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