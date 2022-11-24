Это произошло и в четверг. Женщина постаралась сбежать от мужа, скрывшись в ТЦ, но Жиров преследовал ее. Когда горожанку пытался защитить один из находившихся в торговом центре мужчин — преследователь застрелил его. Также погиб охранник торгового центра и сам стрелок.