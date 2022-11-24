В издании рассказали, что инцидент произошел в четверг, 24 ноября, когда житель Крымска Владимир Жиров устроил стрельбу на территории торгового центра «Славянский».
Сообщается, что недавно Жиров проиграл суд по разделу имущества бывшей супруге, с которой судился три года. После этого мужчина преследовал экс-супругу и неоднократно угрожал ей.
Это произошло и в четверг. Женщина постаралась сбежать от мужа, скрывшись в ТЦ, но Жиров преследовал ее. Когда горожанку пытался защитить один из находившихся в торговом центре мужчин — преследователь застрелил его. Также погиб охранник торгового центра и сам стрелок.
Еще один мужчина был ранен. Им оказался пожилой мужчина Владимир Волош, которому сейчас помогают хирурги.
В издании сообщили, что для стрельбы погибший использовал собственное охотничье ружье.
Ранее сотрудник полиции ранил себя в руку, когда чистил пистолет.