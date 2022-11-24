Портал «Новости транспорта» сообщил, что с 23 декабря по 9 января компания «РЖД» собирается запустить тысячу поездов, которые будут обеспечивать перевозку пассажиров между Москвой, Санкт-Петербургом, Великим Устюгом, Нижним Новгородом и другими популярными у туристов городами.