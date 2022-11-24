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В Ростов запустят дополнительные новогодние поезда с 23 декабря по 9 января

Сегодня, 17:20
Фото: pxhere.com
В Ростов и другие города запустят тысячу дополнительных поездов на новогодние праздники, об этом сообщили представители ОАО «РЖД».

Портал «Новости транспорта» сообщил, что с 23 декабря по 9 января компания «РЖД» собирается запустить тысячу поездов, которые будут обеспечивать перевозку пассажиров между Москвой, Санкт-Петербургом, Великим Устюгом,  Нижним Новгородом и другими популярными у туристов городами. 

Что касается Ростова, дополнительные поезда собираются запустить в Кисловодск и Адлер, а также на горнолыжный курорт «Роза-Хутор».

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В организации сообщили, что билеты начнут поступать в продажу по мере назначения поездов. 

Ранее дополнительные поезда запускали и на ноябрьские праздники.

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