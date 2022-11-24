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В Ростове-на-Дону объяснили список из 500 домов под снос

Сегодня, 14:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону объяснили список из 500 домов под снос

В Ростове 500 расположенных в центре домов попали в список для сноса

В Ростове-на-Дону прокуратура прокомментировала появившийся в Интернете список из 500 домов, которые якобы планируется снести.

В Telegram-канале Don Mash появилась информация будто сразу 500 домов в центре города хотят отдать под снос. Говорилось, что управляющим компаниям якобы поручили проверить дома и исключить из списка капремонта. 

Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. Каких-либо предпосылок для таких решений не появлялось. 

В Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна
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В прокуратуре региона изданию Bloknot-rostov рассказали, что не было требований признавать эти здания аварийными.

«Это только мониторинг. Это не означает, что все эти дома будут признаны аварийными и снесены», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что планируется провести обследования и понять, нет ли угроз.

Напомним, что в Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна.

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