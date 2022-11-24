В Telegram-канале Don Mash появилась информация будто сразу 500 домов в центре города хотят отдать под снос. Говорилось, что управляющим компаниям якобы поручили проверить дома и исключить из списка капремонта.
Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. Каких-либо предпосылок для таких решений не появлялось.
В прокуратуре региона изданию Bloknot-rostov рассказали, что не было требований признавать эти здания аварийными.
«Это только мониторинг. Это не означает, что все эти дома будут признаны аварийными и снесены», — отметили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что планируется провести обследования и понять, нет ли угроз.
Напомним, что в Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна.