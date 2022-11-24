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Posted 24 ноября 2022, 15:05

Published 24 ноября 2022, 15:05

Modified 24 ноября 2022, 15:07

Updated 24 ноября 2022, 15:07

В Ростове стартовал международный форум по профилактике зависимостей среди молодежи

24 ноября 2022, 15:05
Сегодня, на площадке главного корпуса ЮФУ начал работу VIII Международный научный форум «Интегративные подходы в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде». Инициаторами мероприятия по традиции выступили Южный федеральный университет и региональное правительство.

Главной целью форума стало определение основных трендов в методологии профилактической работы с молодежью в новых условиях социальной неопределенности. Также на заседаниях  обсудили конкретные проекты по профилактике зависимостей в молодежной среде в условиях цифровизации.

Мероприятия форума пройдут в онлайн- и офлайн-режиме с участием ученых из Белоруссии, Италии и Казахстана. В рамках форума будут представлены монографии специалистов Тракийского педагогического университета (Болгария), университета Марта Абреу де Виллас (Куба), пройдет открытие виртуального методического ресурсного центра профилактики зависимостей и социально-опасного поведения. Магистранты АПП представят подготовленный видеокурс «Теоретические и прикладные аспекты наглядности в профилактике зависимостей в молодежной среде».

Вопросы,  которые будут рассмотрены на форуме в первую очередь коснутся спектра социальных и психологических рисков, возникающих в цифровой среде в условиях социокультурной турбулентности. Участники попытаются определить преобразование молодых людей в духовной сфере , коммуникативной среде и дать этому явлению психологические характеристики.

Во время научной дискуссии участники обсудят риски и угрозы личностному развитию подростков, возникновение зависимостей, а также методологию их профилактики, включая процессы социализации.

По словам начальника службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Александра Бужака, форум открывает возможности для творческого и научного сотрудничества образовательных учреждений, общественных организаций, научных и государственных учреждений в области разработки совместных научно-практических проектов. Подобные мероприятия помогают сформировать общественное мнение по заявленной проблеме и способствуют продвижению полученных результатов исследований в области профилактики зависимостей и социально опасного поведения в молодежной среде.

#Анна Петрова
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