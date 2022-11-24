В федеральном положении о советниках и помощниках губернатора указано, что Сергею Бодрякову предстоит обеспечивать условия для эффективной работы главы региона, а также участвовать в разработке проектов правовых актов, оказывать различную экспертную и консультационную помощь, а также взаимодействовать с органами местной власти и готовить отчеты, необходимые для осуществления работы губернатора.