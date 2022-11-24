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В Ростовской области атаман Войска Донского получил пост советника губернатора

Сегодня, 12:04
Фото: donland. ru
В Ростовской области атаман Войска Донского Сергей Бодряков начнет работу в качестве советника губернатора, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти напомнили, что Сергей Бодряков получил должность атамана в начале сентября этого года, и сейчас с 23 ноября к его обязанностям добавится работа в качестве советника губернатора Ростовской области Василия Голубева. 

В федеральном положении о советниках и помощниках губернатора указано, что Сергею Бодрякову предстоит обеспечивать условия для эффективной работы главы региона, а также участвовать в разработке проектов правовых актов, оказывать различную экспертную и консультационную помощь, а также взаимодействовать с органами местной власти и готовить отчеты, необходимые для осуществления работы губернатора. 

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Напомним, ранее кандидатуру Бодрякова поддержало подавляющее большинство казаков. 

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