Стоимость увеличится в трех городах региона и произойдет это в ближайшее время. В Ростове цены станут выше на 2,6%, Новочеркасске - на 4%.
Сильнее всего услуги подорожают в Таганроге - на 7,5%. Это касается тарифа "Эконом".
Так, в донской столице за 10 минут в пути придется платить 97 рублей, Новочеркасске - 77,5 рубля, Таганроге - 90 рублей.
По данным издания «Город N», повышение ожидает и жителей Астрахани.
Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.