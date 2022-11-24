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В Ростовской области до 31 декабря в 2022 году поднимут на 7,5% тарифы на такси

Сегодня, 05:20
Фото: 1mi
В Ростовской области подорожают услуги такси сразу на 7,5%, сообщили в сервисе "Яндекс Go".

Стоимость увеличится в трех городах региона и произойдет это в ближайшее время. В Ростове цены станут выше на 2,6%, Новочеркасске - на 4%.

Сильнее всего услуги подорожают в Таганроге - на 7,5%. Это касается тарифа "Эконом". 

Так, в донской столице за 10 минут в пути придется платить 97 рублей, Новочеркасске - 77,5 рубля, Таганроге - 90 рублей. 

По данным издания «Город N», повышение ожидает и жителей Астрахани. 

Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Такси#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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