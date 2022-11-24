Ранее в части Ростовской области выросли цены на проезд в общественном транспорте 1 ноября.

По данным издания «Город N», повышение ожидает и жителей Астрахани.

Так, в донской столице за 10 минут в пути придется платить 97 рублей, Новочеркасске - 77,5 рубля, Таганроге - 90 рублей.

Сильнее всего услуги подорожают в Таганроге - на 7,5%. Это касается тарифа "Эконом".

Стоимость увеличится в трех городах региона и произойдет это в ближайшее время. В Ростове цены станут выше на 2,6%, Новочеркасске - на 4%.

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