В будущем году этот показатель собираются увеличить до 55,7%, на работы затратят более 485,5 миллиона рублей из областного бюджета, а сам план мероприятий рассчитан на срок до 30 декабря 2023 года. Ответственными лицами назначили донских замминистров транспорта Алексея Колбина и Светлану Шапоалову.