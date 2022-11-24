Напомним, минувшим летом стало известно, что Ростовская область заняла 30-е место по качеству донских дорог, поскольку только 54,5% соответствовали нормативному состоянию.
В будущем году этот показатель собираются увеличить до 55,7%, на работы затратят более 485,5 миллиона рублей из областного бюджета, а сам план мероприятий рассчитан на срок до 30 декабря 2023 года. Ответственными лицами назначили донских замминистров транспорта Алексея Колбина и Светлану Шапоалову.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что нормативам соответствуют 69% дорог регионального значения.