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В Ростовской области до нормативов отремонтируют более 55% дорог в 2023 году

Сегодня, 14:25
Фото: donland.ru
В Роствоской области отремонтируют более 55% дорог в 2023 году
В Ростове больше половины дорог собираются привести в нормативное состояние до 2024 года, об этом сообщили в донском правительстве.

Напомним, минувшим летом стало известно, что Ростовская область заняла 30-е место по качеству донских дорог, поскольку только 54,5% соответствовали нормативному состоянию.

 В будущем году этот показатель собираются увеличить до 55,7%, на работы затратят более 485,5 миллиона рублей из областного бюджета, а сам план мероприятий рассчитан на срок до 30 декабря 2023 года. Ответственными лицами назначили донских замминистров транспорта Алексея Колбина и Светлану Шапоалову. 

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Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что нормативам соответствуют 69% дорог регионального значения. 

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