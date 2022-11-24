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В Ростовской области собираются изъять землю для транспортного узла аэропорта Платов

Сегодня, 14:19
Фото: old-mindortrans.donland.ru
В Ростовской области хотят изъять землю для развития аэропорта "Платов"
В Ростовской области власти готовятся изъят землю под развитие транспортного узла аэропорта Платов в 2023 году, данные об этом появились на портале правительства.

В своих планах на 2023 год правительство Ростовской области указало, что собирается провести мероприятия по развитию мультимодального транспортного узла в районе аэропорта Платов. 

Для этого потребуется изъять пока не указанные участки земли, расположенные в зоне будущего строительства  подъезда от магистрали  М-4 «Дон» к аэропорту «Южный» (Платов), который закрыт уже девять месяцев. 

Срок завершения работ по изъятию земли у собственников назначен на 30 декабря 2023 года, а ответственным лицом выступает замминистра транспорта Ростовской области Алексей Колбин. Объем расходов на выполнение мероприятий в документе пока не указали. 

СМИ сообщили о самолете Superjet, который приземлился в ростовском аэропорту Платов
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В прошлом году власти сообщали, что заинтересованы в создании нового транспортного узла на левом берегу Дона в Ростове.

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