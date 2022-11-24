В своих планах на 2023 год правительство Ростовской области указало, что собирается провести мероприятия по развитию мультимодального транспортного узла в районе аэропорта Платов.
Для этого потребуется изъять пока не указанные участки земли, расположенные в зоне будущего строительства подъезда от магистрали М-4 «Дон» к аэропорту «Южный» (Платов), который закрыт уже девять месяцев.
Срок завершения работ по изъятию земли у собственников назначен на 30 декабря 2023 года, а ответственным лицом выступает замминистра транспорта Ростовской области Алексей Колбин. Объем расходов на выполнение мероприятий в документе пока не указали.
В прошлом году власти сообщали, что заинтересованы в создании нового транспортного узла на левом берегу Дона в Ростове.