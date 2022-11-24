В Таганроге полицейский случайно подстрелил себя при проверке чистоты у пистолета

Donnews со ссылкой на источник пишет, что сотрудник в Таганроге находился в помещении для хранения оружия. Он проверял пистолеты, которые сдали работники ППС после стрельб.
«Правоохранитель случайно выстрелил в себя и попал в руку. Его доставили в больницу с открытым переломом пальца», — сказано в сообщении.
Официально информация о произошедшем не поступала, сейчас она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад. Жертвами стали бизнесмен и его супруга.