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В Таганроге полицейский случайно подстрелил себя при проверке чистоты у пистолета

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
В Таганроге полицейский случайно подстрелил себя
В Ростовской области, по информации СМИ, сотрудник полиции случайно выстрелил в себя из оружия.

Donnews со ссылкой на источник пишет, что сотрудник в Таганроге находился в помещении для хранения оружия. Он проверял пистолеты, которые сдали работники ППС после стрельб.

«Правоохранитель случайно выстрелил в себя и попал в руку. Его доставили в больницу с открытым переломом пальца», — сказано в сообщении.

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Официально информация о произошедшем не поступала, сейчас она уточняется. 

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад. Жертвами стали бизнесмен и его супруга.

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