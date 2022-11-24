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В водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень

Сегодня, 12:14
Фото: mil.ru
За текущий год в водоемах Ростовской области утонули 13 человек
За текущий год в водоемах Ростовской области утонули 13 человека, сообщили в МЧС России по региону.

Только с начала сентября в водоемах Ростовской области погибло 13 человек, в том числе двое детей. В общей сложности осенью зафиксировано 18 происшествий на водных объектах.

В МЧС отмечают, что чаще всего трагичные инциденты связаны с рыбалкой.

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Ранее в МЧС рассказали о статистике пожаров в Ростовской области за текущий год. Выяснилось, что огонь унес жизни 161 жителя региона. Различные травмы получили более 200 человек. Чаще всего причиной возгораний становится нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами.

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