Ранее в МЧС рассказали о статистике пожаров в Ростовской области за текущий год. Выяснилось, что огонь унес жизни 161 жителя региона. Различные травмы получили более 200 человек. Чаще всего причиной возгораний становится нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами.