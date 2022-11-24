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«Видно, что парни из Ростова»: участники СВО расписали танк в честь репера Басты

Сегодня, 06:25
Фото: Социальные сети
Участники спецоперации расписали свой танк надписями с упоминанием репера Басты, городов Гуково и Ростов, фото бронетехники появилось в соцсетях.

В сети распространилось фото, сделанное участниками спецоперации. На нем изображен танк, расписанный в честь Ростова и Ростовской области. В частности, бойцы упомянули уроженцев Ростовской области, реперов Баста и Рем Дигга. Также на танке красуется надпись «Гуково», а на дуле танка написано «Ростов Папа».

В соцсетях ростовчане оценили патриотичный к родному краю подход бойцов. Они пишут: «Наши земляки!», «Сразу видно, что из Ростова! Молюсь за вас!», «Наши любимые! Берегите себя, парни».

Многие пошутили, что теперь западные страны введут санкции против исполнителей, которых любят российские военнослужащие: «Ну все, ждем теперь санкций против Басты».

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Также в комментариях пользователи прикрепляли патриотичные песни ростовских реперов.

Между тем украинские власти просили страны G7 ввести санкции против репера Басты и певицы Ирины Аллегровой.

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