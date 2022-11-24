«Видно, что парни из Ростова»: участники СВО расписали танк в честь репера Басты

В сети распространилось фото, сделанное участниками спецоперации. На нем изображен танк, расписанный в честь Ростова и Ростовской области. В частности, бойцы упомянули уроженцев Ростовской области, реперов Баста и Рем Дигга. Также на танке красуется надпись «Гуково», а на дуле танка написано «Ростов Папа».