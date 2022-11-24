Собеседник разъясняет, что если человек заработал пенсию в России и уехал за границу, то пенсия за ним сохраняется. Однако для этого он должен оставаться гражданином России.
«Тогда человек будет получать не только страховую пенсию, но и пенсию по государственному обеспечению, связанную с его трудовой деятельностью», - отмечает Антон Габович.
Не выплачиваются, по словам юриста, только социальные пенсии. Об этом сказано в законодательстве. Законом прописано, что социальные пенсии получают лишь постоянно проживающие в России граждане.
«Эти пенсии положены тем, кто в силу различных обстоятельств не может работать или достиг определенного возраста», - поясняет юрист.
Собеседник добавляет, что для тех, кто уехал за рубеж, выплата пенсий может быть прекращена по двум основаниям. Если пенсионер не получал ее в течение полугода. И если пенсионер не подтвердит факт своего проживания один раз в год в консульстве.