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Юрист рассказал, почему уехавшие из России ростовчане могут потерять часть пенсии

Сегодня, 09:26
Фото: unsplash.com
Уехавшие из России ростовчане могут потерять часть пенсии
Государство гарантирует своим гражданам пенсионные права. Но для этого должен быть соблюден главный фактор — человек должен оставаться гражданином России, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Собеседник разъясняет, что если человек заработал пенсию в России и уехал за границу, то пенсия за ним сохраняется. Однако для этого он должен оставаться гражданином России.

«Тогда человек будет получать не только страховую пенсию, но и пенсию по государственному обеспечению, связанную с его трудовой деятельностью», - отмечает Антон Габович.

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Не выплачиваются, по словам юриста, только социальные пенсии. Об этом сказано в законодательстве. Законом прописано, что социальные пенсии получают лишь постоянно проживающие в России граждане.

«Эти пенсии положены тем, кто в силу различных обстоятельств не может работать или достиг определенного возраста», - поясняет юрист.

Собеседник добавляет, что для тех, кто уехал за рубеж, выплата пенсий может быть прекращена по двум основаниям. Если пенсионер не получал ее в течение полугода. И если пенсионер не подтвердит факт своего проживания один раз в год в консульстве.

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