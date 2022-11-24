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Зоолог Тихонов рассказал, куда пропали воробьи из Ростова

Сегодня, 12:53
Фото: Thermos/CC BY / wikimedia.org
куда пропали воробьи из Ростова
Воробьи — птички кочевые. Когда их не устраивают условия, они перебираются в другие места, где есть источники пропитания, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Внимательные жители города заметили, что в Ростове пропали воробьи. Однако, по словам зоолога, воробьи никуда не делись.

«Структура города периодически меняется - его чистят, убирают мусор. Соответственно, источник пропитания воробьев исчезает. Поэтому птички откочевывают на окраины, чаще всего, на полигоны твердых бытовых отходов», - отмечает Алексей Тихонов.

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Зоолог подчеркивает, что массово в Ростовской области обитают два вида воробьев.

«Первый вид — полевой, держится на внешнем контуре населенных пунктов. Этот вид широко представлен в деревнях, на окраинах и в лесополосах донского края», - рассказывает эксперт.

Второй вид, по словам собеседника, - домовые. Такие воробьи живут в крупных городах, стараясь быть поближе к человеку.

«Скорее всего, сейчас воробьи перебрались туда, где есть пропитание. На днях я был в заповеднике «Ростовский». Там на всех кустах сидят воробьи», - делится фактами зоолог.

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