куда пропали воробьи из Ростова

Внимательные жители города заметили, что в Ростове пропали воробьи. Однако, по словам зоолога, воробьи никуда не делись.
«Структура города периодически меняется - его чистят, убирают мусор. Соответственно, источник пропитания воробьев исчезает. Поэтому птички откочевывают на окраины, чаще всего, на полигоны твердых бытовых отходов», - отмечает Алексей Тихонов.
Зоолог подчеркивает, что массово в Ростовской области обитают два вида воробьев.
«Первый вид — полевой, держится на внешнем контуре населенных пунктов. Этот вид широко представлен в деревнях, на окраинах и в лесополосах донского края», - рассказывает эксперт.
Второй вид, по словам собеседника, - домовые. Такие воробьи живут в крупных городах, стараясь быть поближе к человеку.
«Скорее всего, сейчас воробьи перебрались туда, где есть пропитание. На днях я был в заповеднике «Ростовский». Там на всех кустах сидят воробьи», - делится фактами зоолог.