Алексей Логвиненко вручил награды ростовчанкам с Днем матери

День матери – это особый день. Для большинства многодетных матерей – этот день еще является и своеобразным профессиональным праздником. Ведь большую часть своего времени многодетные мамы тратят на воспитание детей и уход за ними.
Поддержка материнства и детства – приоритетное направление деятельности Администрации города, заверил глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко. По многим позициям Ростов находится в числе лидеров среди городов Южного федерального округа. На предоставление социальных мер семьям с детьми по нацпроекту «Демография» направлено более 4 млрд рублей! Особое внимание - многодетным семьям. Сегодня в Ростове-на-Дону проживает около 8 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 25 тысяч детей.
- В городе делают все возможное, чтобы дети учились в одну смену, посещали красивые и благоустроенные школы и детские сады. В настоящее время - беспрецедентные объемы строительства социальных объектов: одномоментно возводится 5 школ. Еще 6 – ремонтируют, сообщил Алексей Логвиненко. Он также рассказал, что в городе широко развита сеть учреждений дополнительного образования, чтобы дети имели возможность развивать свои таланты в кружках и секциях. Так, за два года существования IT-куб, в котором проходила торжественная церемония, обучил более 2 тысяч детей навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий.
Глава Администрации города поблагодарил ростовчанок за их любовь, терпение и безграничную веру в своих детей и пожелал крепкого здоровья, благополучия и добра!
- Пусть сбываются все ваши мечты, реализуются все ваши идеи. Пусть ваши дети приносят вам только радость, а в ваших домах всегда будут тепло, уют, взаимопонимание, - подчеркнул Алексей Ловгиненко. Он вручил памятные награды и цветы ростовчанкам, которые воспитывает 3 и более детей!
Благодарность главы Администрации города объявили Галине Болтуховой, Елене Вещуевой, Анастасии Волченской, Екатерине Горбачевой, Марии Дрибас, Любови Кобизь, Наталье Коноваловой, Наталье Корольковой, Елене Кротовой, Магдалене Кузнецовой, Надежде Левиной. Благодарственные письма главы Администрации города передали Ольге Дунченко, Марине Кюсевой, Екатерине Лазаренко.
Алексей Логвиненко отметил, что каждая из награжденных жительниц Ростова — это настоящий пример безграничной материнской любви и большого доброго и чуткого сердца!