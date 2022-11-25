Алексей Логвиненко вручил награды ростовчанкам с Днем матери

- В городе делают все возможное, чтобы дети учились в одну смену, посещали красивые и благоустроенные школы и детские сады. В настоящее время - беспрецедентные объемы строительства социальных объектов: одномоментно возводится 5 школ. Еще 6 – ремонтируют, сообщил Алексей Логвиненко. Он также рассказал, что в городе широко развита сеть учреждений дополнительного образования, чтобы дети имели возможность развивать свои таланты в кружках и секциях. Так, за два года существования IT-куб, в котором проходила торжественная церемония, обучил более 2 тысяч детей навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий.