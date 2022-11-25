Альфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей

Деньги можно потратить на всё, что нужно для развития: оплатить стажировку, купить технику, реализовать собственный проект или отправиться в путешествие. А еще лауреаты программы смогут пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка, принять участие в семинарах и тренингах по развитию soft skills.