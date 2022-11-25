Андрей Воробьев: Главное преимущество ИИ-технологий – значительная экономия времени

Президент России Владимир Путин открыл основную дискуссию, на ней обсуждались передовые разработки в области искусственного интеллекта для обеспечения роста экономики государства, пишет newizv.ru.
«Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта – речь о том, чтобы осуществить полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологии искусственного интеллекта», - отметил глава государства.
Он обратился с просьбой к мэру столицы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву использовать площадку Госсовета для распространения своего опыта в применении новейших технологий на всю Россию.
Московская область по части внедрения современных технологий как в сфере госуправления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах, занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской федерации.
«Мы стараемся дружить с искусственным интеллектом, внедряем его в различные сферы», - отметил губернатор МО Воробьев.
В пример он привел робота Светлану - оператора службы 122, ежедневно она принимает по 35 тысяч звонков, помогает людям попасть на прием в поликлинику и даже вызывает врача на дом. Воробьев подчеркнул, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта, остается приоритетной задачей для государства.
Ежедневно в среднем 200 тысяч жителей Московской области записываются на прием к врачам. Робот Светлана обрабатывает 10% из числа общих заявок. Таким образом искусственный интеллект заменил порядка 345 операторов кол-центра.
Воробьев также отметил, как ИИ-технологии помогают осуществлять контроль за вывозом строительных отходов. Он напомнил, что еще пару лет назад для привлечения нарушителя к ответственности
инспектор экологического надзора с полицией должен был остановить транспортное средство, и, если окажется, что вывоз мусора несанкционирован, выписать постановление и оштрафовать. После было принято законодательное решение, и теперь выявляют нарушения видеокамера и ИИ, потому что на каждый автомобиль выдается электронный талон. Постановления пока еще выписывает инспектор, но уже в следующем году ИИ возьмет на себя и эту функцию, почти полностью заменив инспектора.
Кроме перечисленных, в Подмосковье реализовали еще несколько проектов с использованием ИИ-технологий: это распределение обращений жителей в системе «Добродел», контроль за работой такси, «Безопасный регион». Все эти технологии отлично себя зарекомендовали. Основное преимущество внедрения ИИ – это освобождение человека от рутинной работы, а также значительная экономия времени. В ближайшем будущем в Подмосковье будет реализовано еще несколько проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.