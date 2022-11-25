Андрей Воробьев: Главное преимущество ИИ-технологий – значительная экономия времени

инспектор экологического надзора с полицией должен был остановить транспортное средство, и, если окажется, что вывоз мусора несанкционирован, выписать постановление и оштрафовать. После было принято законодательное решение, и теперь выявляют нарушения видеокамера и ИИ, потому что на каждый автомобиль выдается электронный талон. Постановления пока еще выписывает инспектор, но уже в следующем году ИИ возьмет на себя и эту функцию, почти полностью заменив инспектора.