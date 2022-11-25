Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД сообщили, что в четверг, 24 ноября, в 14.43 мск в Ростове на улице Курчатова, 2А 48-летний водитель автобуса Lotos, обслуживающего маршрут № 40 «СНТ „Изумруд“ — Алмаз», ехал в направлении Троллейбусной.
В этот момент на светофоре дорогу по «зебре» переходил 16-летний подросток, который оказался под колесами автобуса. Юноша получил травмы, и теперь полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростове ребенка сбили на опасном перекрестке, который является головной болью местных жителей несколько лет.