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Автобус №40 сбил 16-летнего подростка в Ростове

Сегодня, 06:46
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Автобус сшиб подростка на пешеходном переходе в Ростове
В Ростове 16-летнего подростка сбил автобус, когда юноша переходил дорогу на светофоре, об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД сообщили, что в четверг, 24 ноября, в 14.43 мск в Ростове на улице Курчатова, 2А 48-летний водитель автобуса Lotos, обслуживающего маршрут № 40  «СНТ „Изумруд“ — Алмаз», ехал в направлении Троллейбусной. 

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В этот момент на светофоре дорогу по «зебре» переходил 16-летний подросток, который оказался под колесами автобуса. Юноша получил травмы, и теперь полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП. 

Ранее в Ростове ребенка сбили на опасном перекрестке, который является головной болью местных жителей несколько лет.

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