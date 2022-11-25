Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам

Банк ЗЕНИТ улучшил условия по кредитам на покупку отечественных и иностранных автомобилей, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Теперь клиенты могут приобрести новый автомобиль или авто с пробегом по ставке от 15,8 % годовых.

«По программам Банка ЗЕНИТ клиенты могут приобрести практически любое транспортное средство. Мы постоянно улучшаем условия продуктов, чтобы снизить финансовую нагрузку заемщиков и расширить доступ к автокредитованию», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова. Кредит можно оформить без первоначального взноса на срок до семи лет. Сумма кредита составляет от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Есть возможность приобрести автомобили с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора. Купить транспорт можно у партнеров банка в нескольких городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже. Также это возможно в Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске. LjN8KP98Y