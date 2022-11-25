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Более половины ростовчан отказались от покупки автомобиля

Сегодня, 09:44
Фото: Charlie/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Сколько стоят автомобили в Ростовской области и стоит ли их сейчас покупать
В ходе проведенного редакцией RostovGazeta выяснилось, что более половины жителей Ростова не собираются покупать машину в обозримом будущем.

Для получения результатов опросили 360 человек. У них спросили, задумывались ли они о покупке машины.

Около 29% ответили отрицательно, так как у них уже есть личный транспорт. Еще 39% респондентов уточнили, что думали над этим, но из-за сложившейся обстановки так и не решились на покупку.

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Примерно 22% опрошенных ответили, что и ранее не думали о покупке транспорта. Нет у них таких мыслей и сейчас.

Получается, что только 10% жителей собираются стать владельцами транспорта.

Некоторые ростовчане жаловались, что у них не хватает зарплаты на такие покупки. По их словам, «машины стоят, как самолет». 

Напомним, что в Ростовской области продажи электромобилей выросли вдвое в 2022 году.

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#Автомобиль#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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