Для получения результатов опросили 360 человек. У них спросили, задумывались ли они о покупке машины.
Около 29% ответили отрицательно, так как у них уже есть личный транспорт. Еще 39% респондентов уточнили, что думали над этим, но из-за сложившейся обстановки так и не решились на покупку.
Примерно 22% опрошенных ответили, что и ранее не думали о покупке транспорта. Нет у них таких мыслей и сейчас.
Получается, что только 10% жителей собираются стать владельцами транспорта.
Некоторые ростовчане жаловались, что у них не хватает зарплаты на такие покупки. По их словам, «машины стоят, как самолет».
Напомним, что в Ростовской области продажи электромобилей выросли вдвое в 2022 году.