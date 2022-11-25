Буцаев: Совершенствование ЭТП позволит видеть весь цикл движения отходов

По сообщению 360tv.ru, о новых возможностях электронной торговой площадки рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что для обеспечения удобства пользователей компания постоянно работает над расширением функционала. На Бирже ВМР контрагенты могут размещать лоты, осуществлять сделки по купле-продаже вторичного сырья, переработке отходов. Кроме этого, для сбора отзывов и вопросов в функционал площадки внедрили форму обратной связи. Основная задача биржи - обеспечение прозрачности сферы обращения с ТКО и исполнение расширенной ответственности производителей для отслеживания движения отходов.