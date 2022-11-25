Буцаев: Совершенствование ЭТП позволит видеть весь цикл движения отходов

По сообщению 360tv.ru, о новых возможностях электронной торговой площадки рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что для обеспечения удобства пользователей компания постоянно работает над расширением функционала. На Бирже ВМР контрагенты могут размещать лоты, осуществлять сделки по купле-продаже вторичного сырья, переработке отходов. Кроме этого, для сбора отзывов и вопросов в функционал площадки внедрили форму обратной связи. Основная задача биржи - обеспечение прозрачности сферы обращения с ТКО и исполнение расширенной ответственности производителей для отслеживания движения отходов.
Кроме этого, среди новых возможностей площадки - в разделе “Лоты” добавление фотографий при создании лота, указание срока подписания договора и протокола, сокращения для сокращенной формы организаций, уведомление при отказе от предложения по лоту и при его закрытии, отображение комиссии при совершении сделки, когда льготный период уже окончен. Также на площадку добавили новые группы вторсырья.
Изменения коснулись раздела “Тарифы”. Здесь среди новых возможностей - уведомление о приближении срока оплаты по тарифу, функция продления тарифного пакета, а также предупреждение об устаревании тарифного плана.
Руководитель проекта “Биржа ВМР” Заур Абдурахимов отметил, что в личном кабинете теперь можно вводить географические координаты, что позволит установить местонахождение на кадастровых участках и полигонах твердых коммунальных отходов. Также появилась функция отображения замороженных в сделках средств.
Утилизаторы, которые захотят работать на электронной торговой площадке, должны будут пройти обязательную процедуру верификации в реестре Единой государственной системы учета отходов от использования товаров, куда поступают данные о каждой совершенной ими сделке. Напомним: Биржа ВМР была разработана в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла”.