Буцаев: Жюри «Зеленой премии» предстоит отобрать ведущие проекты из шорт-листов

На участие в премии было заявлено более 3000 проектов со всей России. Экспертная комиссия выбрала лучшие из них — те, которые ориентированы на развитие отрасли обращения с ТКО и формирование принципов экомышления у граждан и бизнеса. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также сообщил, что лауреаты «Зеленой премии» получат финансирование для развития своих проектов, пишет 360tv.ru.
Призовой фонд выбранных разработок составляет 3,45 миллиона рублей. Важно отметить, что премия проводится в рамках реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла».
Руководитель PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко отметил, что финалисты, которые заняли 11 — 20 места в премии в номинациях «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты», получат по 20 000 рублей, а занявшие 4 — 10 места — по 50 000 рублей. За 3-е место предусмотрен грант в размере 100 000 рублей, за 2-е — 200 000 рублей. Победитель получит 300 000 рублей.
В премии предусмотрена отдельная номинация «Регионы России». Жюри будет оценивать деятельность субъектов РФ в отрасли обращения с отходами. При этом будет использоваться специальная методология, разработчиком которой является РЭО.
Членами жюри — эксперты отрасли обращения с ТКО и общественные деятели. Также в комиссию вошли представители госучреждений и организаций, деятельность которых направлена на решение экологических проблем. Среди них — председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и его первый заместитель Вячеслав Фетисов, а также советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, глава информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и другие.