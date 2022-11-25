Депутаты просят просят повысить им зарплату

Володин предлагает ранжировать заработки депутатов с учетом объемов труда, выполняемых ими. По его мнению то, что у всех депутатов кроме спикера зарплата одинаковая несправедливо. К примеру, председателей комитетов было бы честно приравнять к министрам. Это будет хорошая мотивация для продуктивной деятельности.