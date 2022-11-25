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Posted 25 ноября 2022, 08:09

Published 25 ноября 2022, 08:09

Modified 25 ноября 2022, 08:10

Updated 25 ноября 2022, 08:10

Депутаты просят просят повысить им зарплату

25 ноября 2022, 08:09
В Госдуме решили пересмотреть систему оплаты труда вице-спикерам и председателям комитетов.

Об этом сообщает INFOX.RU со ссылкой на «Ведомости». На увеличение зарплаты планируют направить сэкономленные средства. С такой инициативой выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

27 статья закона о статусе сенатора и депутата ГД гласит, что зарплата спикеров обеих палат парламента равна доходу премьер-министра. Она превышает среднюю заработную плату министра на 40%. Заработная плата других парламентариев приблизительно равна зарплатам руководителей федеральных ведомств.

Володин предлагает ранжировать заработки депутатов с учетом объемов труда, выполняемых ими. По его мнению то, что у всех депутатов кроме спикера зарплата одинаковая несправедливо. К примеру, председателей комитетов было бы честно приравнять к министрам. Это будет хорошая мотивация для продуктивной деятельности.

Некоторые депутаты поддержали Володина.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов прокомментировал данную инициативу: На фоне происходящего на западных рубежах, и на фоне тотальной нищеты населения увеличение зарплат депутатам будет выглядеть «форменным безобразием». 

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