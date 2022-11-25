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Директора таганрогского завода «Звезда-Стрела» арестовали по делу о хищении 15 млн

Сегодня, 16:38
Фото: 1MI
Директора таганрогского завода «Звезда-Стрела» арестовали на два месяца по делу о хищении 15 миллионов рублей во время исполнения гособоронзаказа, сообщает ТАСС.

Октябрьский районный суд Ростова арестовал на два месяца директора таганрогского завода «Звезда-стрела» Владимира Масленского. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении более 15 миллионов рублей из средств государственного оборонзаказа. 

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Напомним, об уголовном деле стало известно 23 ноября этого года. В ФСБ заявили, что подозреваемые в рамках госконтрактов вносили в документы недостоверные данные. Это позволяло им воровать средства в крупном размере.

Максимальное наказание, которое грозит Масленскому, составляет десять лет.

Ранее в особняке у директора таганрогского завода уже провели обыск. Среди прочего там обнаружили парадный портрет и шапку Мономаха.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Преступность
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