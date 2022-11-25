Октябрьский районный суд Ростова арестовал на два месяца директора таганрогского завода «Звезда-стрела» Владимира Масленского. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении более 15 миллионов рублей из средств государственного оборонзаказа.
Напомним, об уголовном деле стало известно 23 ноября этого года. В ФСБ заявили, что подозреваемые в рамках госконтрактов вносили в документы недостоверные данные. Это позволяло им воровать средства в крупном размере.
Максимальное наказание, которое грозит Масленскому, составляет десять лет.
Ранее в особняке у директора таганрогского завода уже провели обыск. Среди прочего там обнаружили парадный портрет и шапку Мономаха.