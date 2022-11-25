Напомним, на днях УФСБ сообщили о хищениях на заводе «Звезда-Стрела», который является исполнителем оборонных заказов. Позднее стало известно, что в доме гендиректора предприятия прошли обыски, которые позволили найти крупную сумму наличных и некоторые уникальные предметы вроде парадного портрета Владимира Масленского.