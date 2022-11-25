Напомним, на днях УФСБ сообщили о хищениях на заводе «Звезда-Стрела», который является исполнителем оборонных заказов. Позднее стало известно, что в доме гендиректора предприятия прошли обыски, которые позволили найти крупную сумму наличных и некоторые уникальные предметы вроде парадного портрета Владимира Масленского.
Ростовчан также впечатлила кричащая роскошь особняка руководителя завода.
«Да к любому чиновнику или высокопоставленному врачу зайдите и то же самое обнаружите. Удивили», — заметили ростовчане.
«Дизайнер был цыган?», — переспросил один из горожан.
«Они все, как на подбор, ценители цыганского барокко. Вкус и фантазия отсутствует», — согласились местные жители.
«Одного обыскали, а сколько еще их необысканных», — с грустью заметили ростовчане.