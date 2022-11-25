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«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского

Сегодня, 07:25
Фото: Baza
Стеллаж с саблями и кинжалами в доме Масленского

Ростовчане назвали «цыганщиной» дом директора завода «Звезда-Стрела» Масленского

Ростовчан впечатлили результаты обыска дома гендиректора завода «Звезда-Стрела», комментариями они поделились в соцсетях.

Напомним, на днях УФСБ сообщили о хищениях на заводе «Звезда-Стрела», который является исполнителем оборонных заказов. Позднее стало известно, что в доме гендиректора предприятия прошли обыски, которые позволили найти крупную сумму наличных и некоторые уникальные предметы вроде парадного портрета Владимира Масленского. 

Ростовчан также впечатлила кричащая роскошь особняка руководителя завода. 

Парадный портрет и шапку Мономаха обнаружили при обысках главы завода в Таганроге
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«Да к любому чиновнику или высокопоставленному врачу зайдите и то же самое обнаружите. Удивили», — заметили ростовчане.

«Дизайнер был цыган?», — переспросил один из горожан.

«Они все, как на подбор, ценители цыганского барокко. Вкус и фантазия отсутствует», — согласились местные жители. 

«Одного обыскали, а сколько еще их необысканных», — с грустью заметили ростовчане. 

 

 

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