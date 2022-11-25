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Для школы № 75 в Суворовском в Ростове-на-Дону купят еще одно здание на 400 человек

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Школу №75 в Ростове сделают еще больше
В Ростове-на-Дону для средней школы № 75 закупят модульное здание, рассчитанное на 400 человек, сообщили в правительстве региона.

В данный момент завершились закупочные процедуры, стоимость контракта составила 680 миллионов рублей. Примерно 450 миллионов направили из бюджета региона.

Известно, что на объекте уже начались работы. В будущем в районе планируется построить три школы, которые смогут вместить 3,6 тысячи учеников, а также шесть детских садов — на 1,5 тысячи мест.

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Напомним, что школа № 75 набрала 23 первых класса перед началом 2022-2023 учебного года. Из-за нехватки мест решили установить модульное здание. 

Теперь у образовательного учреждения появится еще одно подобное здание. 

 

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#Школа#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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