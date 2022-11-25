Для школы № 75 в Суворовском в Ростове-на-Дону купят еще одно здание на 400 человек

В данный момент завершились закупочные процедуры, стоимость контракта составила 680 миллионов рублей. Примерно 450 миллионов направили из бюджета региона.
Известно, что на объекте уже начались работы. В будущем в районе планируется построить три школы, которые смогут вместить 3,6 тысячи учеников, а также шесть детских садов — на 1,5 тысячи мест.
Напомним, что школа № 75 набрала 23 первых класса перед началом 2022-2023 учебного года. Из-за нехватки мест решили установить модульное здание.
Теперь у образовательного учреждения появится еще одно подобное здание.