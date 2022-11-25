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Доходный дом Башмакова в Ростове взяли под охрану закона

Сегодня, 08:52
Фото: Evgeniia Lozina/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростове взяли под охрану законом Доходный дом Башмакова
В центре Ростова установили зону охраны объекта культурного наследия регионального значения в отношении Доходного дома Константина Башмакова на улице Большой Садовой, документ появился на портале правительства.

14 ноября в правительстве Ростовской области подписали постановление об установлении зоны охраны Доходного дома Константина Башмакова на улице Большой Садовой, 25А. Само здание, согласно открытым базам данных, было построено в 1910 году и является памятником культуры начала XX века.  

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Теперь в зоне охраны запрещено строительство капитальных сооружений, инженерных сооружений или транспортных развязок, а также нельзя проводить установку вышек сотовой связи, новых линий газопровода, теплотрасс или прокладку электрического кабеля. Также на здании и рядом с ним запрещено размещать рекламу в виде экрана, стенда или перетяжки, способных закрыть фасад дома.

Ранее власти выставили на продажу Доходный дом Рысс и еще несколько помещений в центре города.

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