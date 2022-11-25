14 ноября в правительстве Ростовской области подписали постановление об установлении зоны охраны Доходного дома Константина Башмакова на улице Большой Садовой, 25А. Само здание, согласно открытым базам данных, было построено в 1910 году и является памятником культуры начала XX века.
Теперь в зоне охраны запрещено строительство капитальных сооружений, инженерных сооружений или транспортных развязок, а также нельзя проводить установку вышек сотовой связи, новых линий газопровода, теплотрасс или прокладку электрического кабеля. Также на здании и рядом с ним запрещено размещать рекламу в виде экрана, стенда или перетяжки, способных закрыть фасад дома.
Ранее власти выставили на продажу Доходный дом Рысс и еще несколько помещений в центре города.