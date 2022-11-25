Теперь в зоне охраны запрещено строительство капитальных сооружений, инженерных сооружений или транспортных развязок, а также нельзя проводить установку вышек сотовой связи, новых линий газопровода, теплотрасс или прокладку электрического кабеля. Также на здании и рядом с ним запрещено размещать рекламу в виде экрана, стенда или перетяжки, способных закрыть фасад дома.