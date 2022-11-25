Экономист рассказал о проблемах с дизельным топливом в ЕС

Как пишет Infox со ссылкой на ФАН, экономист Александр Разуваев рассказал, что в Европе стараются наполнить хранилища дизельным топливом из России до того, как наступит февраль 2023 года с эмбарго на поставки нефти из РФ.
Эксперт предположил, что Европе придется встретиться со сложностями при поиске альтернативных поставщиков, столкнуться с диктатом цен от новых продавцов и логистическими проблемами.
В любом случае, теперь Евросоюз вынужден расплачиваться за то, что поставил политику выше экономики, тогда как РФ сейчас находится в неплохой ситуации, учитывая появление крупных покупателей энергоносителей из Индии, Турции, КНР.