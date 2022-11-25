ИА «Красная Весна» сообщил, что болельщик ФК «Ростов» выплатил более 25,9 тысячи рублей за правонарушения, осуществленные во время матча. В издании рассказали, что АО ФК «Ростов» обратился в суд, чтобы наказать фаната Вадима Черкасова, который проник на стадион без Fan ID.
В итоге Мировой суд Новочеркасска обязал болельщика возместить убытки, из которых 25 тысяч были его штрафов, а еще 950 рублей — госпошлиной.
Кроме того, Кировский районный суд Ростова назначил болельщику штраф в размере 10 тысяч рублей с запретом на посещение матчей в течение года из-за того, что мужчина бросил во впереди сидящих зрителей бутылку.
Напомним, именно Вадим Черкасов был тем болельщиком, который выбежал на поле стадиона в августе этого года, снимая себя на телефон и размахивая флагом команды.