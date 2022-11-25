ИА «Красная Весна» сообщил, что болельщик ФК «Ростов» выплатил более 25,9 тысячи рублей за правонарушения, осуществленные во время матча. В издании рассказали, что АО ФК «Ростов» обратился в суд, чтобы наказать фаната Вадима Черкасова, который проник на стадион без Fan ID.