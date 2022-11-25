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ФК "Ростов" взыскал с болельщика штраф за проникновение на стадион без Fan ID

Сегодня, 07:31
Фото: ФК "Ростов"
Болельщик ФК «Ростов» выплатил штраф за ущерб
В Ростове один из болельщиков местного футбольного клуба заплатил почти 26 тысяч рублей за свое поведение во время матча, решение приняли суды Ростовской области.

ИА «Красная Весна» сообщил, что болельщик ФК «Ростов» выплатил более 25,9 тысячи рублей за правонарушения, осуществленные во время матча. В издании рассказали, что АО ФК «Ростов» обратился в суд, чтобы наказать фаната Вадима Черкасова, который проник на стадион без Fan ID. 

В итоге Мировой суд Новочеркасска обязал болельщика возместить убытки, из которых 25 тысяч были его штрафов, а еще 950 рублей — госпошлиной. 

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Кроме того, Кировский районный суд Ростова назначил болельщику штраф в размере 10 тысяч рублей с запретом на посещение матчей в течение года из-за того, что мужчина бросил во впереди сидящих зрителей бутылку.

Напомним, именно Вадим Черкасов был тем болельщиком, который выбежал на поле стадиона в августе этого года, снимая себя на телефон и размахивая флагом команды.

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