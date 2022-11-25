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ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов

Сегодня, 07:10
Фото: ФК "Ростов"
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков
ФК «Ростов» не сможет регистрировать новых футболистов из-за накопившихся долгов, об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что на заседании палаты РФС приняли решение о введении запрета на регистрацию новых игроков клубом «Ростов».

Причиной этого стало заявление Joint Industries Limited Partnership, которому клуб задолжал деньги за выполнение услуг в качестве посредника.

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Теперь ФК «Ростов» должен выплатить не только основной долг, но также штраф за задержку, чтобы возобновить регистрацию игроков. Уточняется, что запрет ввели в качестве обеспечительной меры. 

Тем временем компания президента ФК «Ростов» готовится к открытию отелей на Северном Кавказе — «Южный капитал» уже зарегистрировал несколько новых доменов с названиями гостиниц.

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