В четверг, 24 ноября, стало известно, что на заседании палаты РФС приняли решение о введении запрета на регистрацию новых игроков клубом «Ростов».
Причиной этого стало заявление Joint Industries Limited Partnership, которому клуб задолжал деньги за выполнение услуг в качестве посредника.
Теперь ФК «Ростов» должен выплатить не только основной долг, но также штраф за задержку, чтобы возобновить регистрацию игроков. Уточняется, что запрет ввели в качестве обеспечительной меры.
Тем временем компания президента ФК «Ростов» готовится к открытию отелей на Северном Кавказе — «Южный капитал» уже зарегистрировал несколько новых доменов с названиями гостиниц.