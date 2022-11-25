Однако глава Минздрава отмечает, что чаще всего врачи уезжают из деревень из-за зарплат и «окружения». У молодых врачей иногда нет возможности даже устроить ребенка в садик на селе. Кобзев заявляет, что проблемы льгот для медиков прорабатываются вместе с муниципалитетами. «Нужно создавать адекватные условия не только для работы, но и для времяпрепровождения после нее. Чтобы человеку не хотелось уезжать».