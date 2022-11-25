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Глава донского Минздрава Кобзев рассказал, почему врачи не хотят работать в селах

Сегодня, 18:25
Фото: 1MI
Отсутствие инфраструктуры является одной из главных причин оттока врачей из сел в Ростовской области, заявил министра здравоохранения региона Юрий Кобзев.

В Ростовской области отмечается отток медицинских кадров из сельской местности. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что власти активно решают эту проблему. Медикам при устройстве на работу в сельской местности назначают дополнительные выплаты, компенсируют траты на переезд.

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Однако глава Минздрава отмечает, что чаще всего врачи уезжают из деревень из-за зарплат и «окружения». У молодых врачей иногда нет возможности даже устроить ребенка в садик на селе. Кобзев заявляет, что проблемы льгот для медиков прорабатываются вместе с муниципалитетами. «Нужно создавать адекватные условия не только для работы, но и для времяпрепровождения после нее. Чтобы человеку не хотелось уезжать».

Вместе с тем ранее сообщалось, что в Ростовской области повышение зарплаты работникам скорой помощи оказалось фикцией.
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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Здоровье#Зарплата#Зарплата медикам#Здравоохранение#Поддержка здравоохранения
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