В Ростовской области отмечается отток медицинских кадров из сельской местности. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что власти активно решают эту проблему. Медикам при устройстве на работу в сельской местности назначают дополнительные выплаты, компенсируют траты на переезд.
Однако глава Минздрава отмечает, что чаще всего врачи уезжают из деревень из-за зарплат и «окружения». У молодых врачей иногда нет возможности даже устроить ребенка в садик на селе. Кобзев заявляет, что проблемы льгот для медиков прорабатываются вместе с муниципалитетами. «Нужно создавать адекватные условия не только для работы, но и для времяпрепровождения после нее. Чтобы человеку не хотелось уезжать».