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Губернатора Голубева наградили медалью за вклад в укрепление обороны России

Сегодня, 16:10
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатора Ростовской области Василия Голубева наградили за профессионализм и повышение обороноспособности России, сообщается на сайте регионального правительства.

В пятницу 25 ноября на конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия» награждения, посвященная вкладу граждан России в обороноспособность страны. Медаль на ней получил и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Во время вручения награды первый замминистра обороны Руслан Цаликов отметил вклад Голубева в информационное взаимодействие и повышение обороноспособности России, а также «усердие и высокий профессионализм» главы Ростовской области.

Ранее сообщалось, что глава  Ростовской области Василий Голубев номинирован на звание губернатора года.

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