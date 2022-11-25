В пятницу 25 ноября на конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия» награждения, посвященная вкладу граждан России в обороноспособность страны. Медаль на ней получил и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Во время вручения награды первый замминистра обороны Руслан Цаликов отметил вклад Голубева в информационное взаимодействие и повышение обороноспособности России, а также «усердие и высокий профессионализм» главы Ростовской области.
Ранее сообщалось, что глава Ростовской области Василий Голубев номинирован на звание губернатора года.