По словам собеседницы, во время ее трудоустройства в компанию «Даймэкс» никто не предупредил о существующих здесь проблемах с выплатой заработной платы.
«Поэтому я была удивлена, когда свою белую зарплату на карточку получала раз в полтора, а то и в два месяца. Например, в сентябре мне выплатили только часть заработанного за август. При этом старожилы при мне получали только за июль. А в октябре мне и вовсе не заплатили ничего», — отмечает Инна Петренко.
Она добавляет, что при увольнении 16 ноября не получила и расчет. Расчет, по ее словам, не получили и другие уволившиеся сотрудники фирмы.
Люди обратились с жалобой на «Даймэкс» в трудовую инспекцию. И несмотря на то, что трудовая инспекция отреагировала должным образом, зарплату экс-сотрудникам «Даймэкса», как и расчет, не выплатили до сих пор.
Выяснить, почему курьерская служба ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по отношению к персоналу, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Из всех четырех имеющихся у редакции номеров телефонов, не ответили ни по одному. Даже по тому, по которому можно вызвать курьера. Информация уточняется.