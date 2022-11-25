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Курьерская служба «Даймэкс» массово «кинула» сотрудников в Ростове с зарплатой

Сегодня, 14:10
Фото: Яндекс.Карты
Компания «Даймэкс» массово обманула своих сотрудников в Ростове с зарплатой
Сотрудникам курьерской службы доставки «Даймэкс» серьезно задерживают зарплату. А уволившимся не выплачивают и расчет. Об этом сообщила RostovGazeta бывшая сотрудница «Даймэкса» Инна Петренко.

По словам собеседницы, во время ее трудоустройства в компанию «Даймэкс» никто не предупредил о существующих здесь проблемах с выплатой заработной платы.

«Поэтому я была удивлена, когда свою белую зарплату на карточку получала раз в полтора, а то и в два месяца. Например, в сентябре мне выплатили только часть заработанного за август. При этом старожилы при мне получали только за июль. А в октябре мне и вовсе не заплатили ничего», — отмечает Инна Петренко.

Она добавляет, что при увольнении 16 ноября не получила и расчет. Расчет, по ее словам, не получили и другие уволившиеся сотрудники фирмы.

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Люди обратились с жалобой на «Даймэкс» в трудовую инспекцию. И несмотря на то, что трудовая инспекция отреагировала должным образом, зарплату экс-сотрудникам «Даймэкса», как и расчет, не выплатили до сих пор.

Выяснить, почему курьерская служба ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по отношению к персоналу, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Из всех четырех имеющихся у редакции номеров телефонов, не ответили ни по одному. Даже по тому, по которому можно вызвать курьера. Информация уточняется.

 

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