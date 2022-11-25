«Поэтому я была удивлена, когда свою белую зарплату на карточку получала раз в полтора, а то и в два месяца. Например, в сентябре мне выплатили только часть заработанного за август. При этом старожилы при мне получали только за июль. А в октябре мне и вовсе не заплатили ничего», — отмечает Инна Петренко.