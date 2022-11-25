Массовая авария в Ростове-на-Дону парализовала движение на Нагибина

На пересечении Нансена и Нагибина столкнулись несколько машин. Очевидцы сообщают о пострадавших, получивших серьезные травмы.
«Похоже, кто-то на большой скорости вписался в пробку. Через несколько метров от этого места еще одна авария — у „Лады Приоры“ вырвало капот», — говорится в публикации.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», на этом перекрестке сейчас большие заторы. Движение по проспекту Михаила Нагибина затруднено в обе стороны.
Официальной информации о ДТП пока не поступало, она уточняется.
Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове.