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Массовая авария в Ростове-на-Дону парализовала движение на Нагибина

Сегодня, 14:52
Фото: ВК группа "Это Ростов"
Страшная авария парализовала ул. Нагибина в Ростове 25 ноября
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием как минимум пяти автомобилей, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На пересечении Нансена и Нагибина столкнулись несколько машин. Очевидцы сообщают о пострадавших, получивших серьезные травмы.

«Похоже, кто-то на большой скорости вписался в пробку. Через несколько метров от этого места еще одна авария — у „Лады Приоры“ вырвало капот», — говорится в публикации.

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Согласно сервису «Яндекс.Карты», на этом перекрестке сейчас большие заторы. Движение по проспекту Михаила Нагибина затруднено в обе стороны.

Официальной информации о ДТП пока не поступало, она уточняется.

Ранее массовая авария спровоцировала пробку на 6 километров на Малиновского в Ростове.

 

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