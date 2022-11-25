Массовую гибель животных зафиксировали в нескольких районах в Ростовской области

Животные начали погибать на сельскохозяйственных полях. Это произошло в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах.
Специалисты взяли пробы, что позволит определить причины произошедшего. Также планируется провести профилактические мероприятия в отношений компаний, на чьих землях обнаружили погибших птиц.
Ранее местные жители предполагали, что это происходит из-за разбросанной отравы против мышей. Тогда люди находили мертвых фазанов.
До этого часть Ростовской области оказалась на карантине из-за вспышки африканской чумы свиней.