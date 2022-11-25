rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Массовую гибель животных зафиксировали в нескольких районах в Ростовской области

Сегодня, 13:40
Фото: uprvetro.donland.ru
Ветеринары: животные массово гибнут в Ростовской области
В Ростовской области выясняют причины гибели животных в нескольких районах, сообщили в Минприроды региона.

Животные начали погибать на сельскохозяйственных полях. Это произошло в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах. 

Специалисты взяли пробы, что позволит определить причины произошедшего. Также планируется провести профилактические мероприятия в отношений компаний, на чьих землях обнаружили погибших птиц.

 

Не место в магазине: ростовские продавцы животных рассказали о крахе птичьего рынка
Узнать подробнее

Ранее местные жители предполагали, что это происходит из-за разбросанной отравы против мышей. Тогда люди находили мертвых фазанов. 

До этого часть Ростовской области оказалась на карантине из-за вспышки африканской чумы свиней.

Читайте также:
«Травят мышей, а гибнут птицы»: что творят фермеры в Ростовской областиМертвые птицы массово падают с неба в КраснодареНаелся и спит: орнитолог посоветовал ростовчанам забирать домой пьяных от ягод птиц
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Сегодня, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Сегодня, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Сегодня, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Сегодня, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Сегодня, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Сегодня, 07:59