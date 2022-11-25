«Маятник»: как изменился рынок недвижимости в Ростове после частичной мобилизации

Вторичное жилье также подверглось подорожанию с начала года. Тут индексация составила 29%. Один квадратный метр «вторички» в среднем в Ростове обойдется в 104,6 тысяч рублей. Таким образом, средняя сумма ипотеки в городе составляет 3,3 миллиона рублей.

Эксперт Андрей Фоменко отмечает, что на рынок купли-продажи квартир в Ростове сильнее всего повлияли спецоперация и миграционные процессы. Особый удар был нанесен сектору элитного жилья из-за неразберихи у инвесторов и состоятельных людей.

Наибольшим спросом неизменно пользуется недорогое жилье: от миллиона (за комнату в коммунальной квартире) до пяти миллионов рублей.