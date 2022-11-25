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МВД: в 2022 году больше 4 миллионов россиян оформили загранпаспорта

Сегодня, 08:32
Самое большое число заявок на оформление паспортов пришлось на март и октябрь.

За текущий год 4,35 млн граждан России оформили загранпаспорта. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Также, по данным МВД, это самый высокий показатель за последние 3 года. Об этом сообщили в INFOX.RU со ссылкой на РБК.

Но надо учитывать, что предыдущие годы из-за пандемии гораздо меньше людей оформляли паспорта и ездили за границу.

В марте этого года выдали 553 тысячи загранпаспортов. Это больше на 36%, чем в феврале. До октября количество оформлений паспортов снизилось, но после объявления мобилизации выросло снова - было выдано 471 тысяч загранпаспортов, это на 48 тыс больше, чем в сентябре. 

Повышенный интерес к оформлению загранпаспортов обусловлен и отменой скидки Госуслуг: до конца года паспорт (нового образца) можно оформить через сервис за 3500 рублей, а с января 2023 года эта услуга обойдется в 5000 рублей.

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