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На улицах Ростова появились таблички с обозначением укрытий в зданиях

Сегодня, 16:06
Фото: mil.ru
В Ростове появились таблички "укрытие"
На некоторых домах в Ростове повесили таблички с обозначением укрытий на случай воздушной атаки, соответствующие фото стали публиковать в СМИ.

В Ростове стали появляться таблички на домах, указывающие на наличие там укрытий. Один и таких указателей появился в центре города на Большой Садовой, 89, сообщает Donday.

На табличке написано «Укрытие 50 метров». Она весит прямо на дверях старинного доходного дома Штрома. Вероятно, убежище оборудовано в самом здании. Похожие таблички ранее замечали на других зданиях Ростова.

В Ростовской области начали публиковать списки укрытий на случай воздушной тревоги
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Вместе с тем глава донского МЧС Сергей Филиппов заявил, что люди имеют право знать адрес только своего укрытия. Рассказать о местоположении убежища могут в органах местного самоуправления по месту жительства, уточнил Филиппов.

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