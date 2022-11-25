В Ростове стали появляться таблички на домах, указывающие на наличие там укрытий. Один и таких указателей появился в центре города на Большой Садовой, 89, сообщает Donday.
На табличке написано «Укрытие 50 метров». Она весит прямо на дверях старинного доходного дома Штрома. Вероятно, убежище оборудовано в самом здании. Похожие таблички ранее замечали на других зданиях Ростова.
Вместе с тем глава донского МЧС Сергей Филиппов заявил, что люди имеют право знать адрес только своего укрытия. Рассказать о местоположении убежища могут в органах местного самоуправления по месту жительства, уточнил Филиппов.