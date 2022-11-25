Вместе с этим провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал. Ученые оценили состояние популяций осенью.
«Состояние раков оказалось стабильным. В длину они достигают 14 сантиметров, а массой 103 граммов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в уловах промысловых бригад оказались раки длиной от 10 до 12 сантиметров. Согласно собранным данным, планируется сделать прогнозы состояния раков на ближайшие годы.
Ранее свалку из мертвых раков обнаружили в Ростовской области днем 26 октября.