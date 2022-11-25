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Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году

Сегодня, 07:59
Фото: azniirkh.vniro.ru
Раки начали увеличиваться в размерах в Ростовской области
В Ростовской области оценили состояние популяции раков в реке Дон, сообщает Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Вместе с этим провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал. Ученые оценили состояние популяций осенью.

«Состояние раков оказалось стабильным. В длину они достигают 14 сантиметров, а массой 103 граммов», — сказано в сообщении.

Свалку из мертвых раков обнаружили в Ростовской области днем 26 октября
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Отмечается, что в уловах промысловых бригад оказались раки длиной от 10 до 12 сантиметров. Согласно собранным данным, планируется сделать прогнозы состояния раков на ближайшие годы. 

Ранее свалку из мертвых раков обнаружили в Ростовской области днем 26 октября.

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