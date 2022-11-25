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Определены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

Сегодня, 16:43
Фото: perspectum.ru
Жюри Perspectum Awards выбрало работы, которые претендуют на профессиональную награду в области маркетинговых услуг.

По информации rg.ru, выбор финалистов завершился на этой неделе — жюри определило кейсы, демонстрирующие высокий уровень мастерства и соответствующие основным тенденциям рынка. Вошедшие в шорт-лист участники могут оказаться обладателями наград второго сезона. В финал вышли 77 кейсов по ключевым маркетинговым дисциплинам.

Эксперты ведущих агентств, рекламных холдингов и технологических площадок проанализировали бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников. Оценку работам претендентов на награду дали представители таких компаний, как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL и другие.

В состав жюри также вошли сотрудники СМИ и популярных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк и прочие.

Результаты конкурса можно будет узнать 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS.

Perspectum Awards — это актуальные маркетинговые тренды, креативные решения и успешные практики участников рынка. Цель конкурса — отражать ценности креативного маркетинга для продвижения бизнеса клиентов. 1MI выступает информационным партнером премии.

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