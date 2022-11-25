Определены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

По информации rg.ru, выбор финалистов завершился на этой неделе — жюри определило кейсы, демонстрирующие высокий уровень мастерства и соответствующие основным тенденциям рынка. Вошедшие в шорт-лист участники могут оказаться обладателями наград второго сезона. В финал вышли 77 кейсов по ключевым маркетинговым дисциплинам.