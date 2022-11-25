Определены финалисты конкурса Perspectum Awards 2022

По информации rg.ru, выбор финалистов завершился на этой неделе — жюри определило кейсы, демонстрирующие высокий уровень мастерства и соответствующие основным тенденциям рынка. Вошедшие в шорт-лист участники могут оказаться обладателями наград второго сезона. В финал вышли 77 кейсов по ключевым маркетинговым дисциплинам.
Эксперты ведущих агентств, рекламных холдингов и технологических площадок проанализировали бизнес-эффективность креативных идей в кейсах участников. Оценку работам претендентов на награду дали представители таких компаний, как Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL и другие.
В состав жюри также вошли сотрудники СМИ и популярных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк и прочие.
Результаты конкурса можно будет узнать 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS.
Perspectum Awards — это актуальные маркетинговые тренды, креативные решения и успешные практики участников рынка. Цель конкурса — отражать ценности креативного маркетинга для продвижения бизнеса клиентов. 1MI выступает информационным партнером премии.