РЭО: Отходы сделают укладку дорог на четверть дешевле

Российский экологический оператор (РЭО) считает, что РФ тоже может приблизиться к данным показателям. Об этом информирует vedomosti.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что опыт использования резиновой крошки в дорожном строительстве страны насчитывает свыше 70 лет. Работы по применению резиновой крошки при устройстве асфальтобетонных покрытий начались в 1930 — 1940-х годах. С 2000 года не менее шести фирм изготавливали на основе резиновой крошки модификаторы битума и асфальтобетона. Сегодня действует около 10 стандартов и СТО. В Российской Федерации за минувшие пять лет с использованием подобного модификатора уложили примерно 15 миллионов квадратных метров дорожного полотна.
Москва имеет сведения о белорусском опыте. Там смогли доказать сокращение себестоимости асфальтобетонных смесей на четверть при применении резиновой крошки. РФ тоже может прийти к аналогичным показателям. Для этого необходимо использовать вторичное сырье при строительстве трасс, пояснил Буцаев.
Описанная выше технология позволяет повысить устойчивость к колееобразованию на 39%, а к усталостному трещинообразованию — на 43%. Предел прочности на растяжение при изгибе увеличится на 10%, показатели динамического модуля упругости — на 15%. В результате период службы дорожного полотна становится больше в 1,5 — 2 раза.
В этом году Российский экологический оператор начал работать над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы». Документ предусматривает, что использование материалов, которые получили из строительных и прочих видов отходов, при прокладке дорог к 2030 году достигнет 40%.
Соответствующий подход даст возможность достигнуть основных целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».