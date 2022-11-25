РЭО: Отходы сделают укладку дорог на четверть дешевле

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что опыт использования резиновой крошки в дорожном строительстве страны насчитывает свыше 70 лет. Работы по применению резиновой крошки при устройстве асфальтобетонных покрытий начались в 1930 — 1940-х годах. С 2000 года не менее шести фирм изготавливали на основе резиновой крошки модификаторы битума и асфальтобетона. Сегодня действует около 10 стандартов и СТО. В Российской Федерации за минувшие пять лет с использованием подобного модификатора уложили примерно 15 миллионов квадратных метров дорожного полотна.