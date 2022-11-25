Резиденты Insight People в Ростове проведут мастер-класс по созданию медиаконтента

Поучаствовать в мероприятии может любой желающий бесплатно.
Для всех участников форума организаторы подготовили 2 обучающие программы. Первая из них – программа «Личный бренд», посвященная тонкостям создания и продвижения собственного образа в социальных сетях, правильной коммуникации с аудиторией. Вторая программа «Вертикальные видео» научит участников создавать актуальный и стильный медиаконтент, востребованный в новых медиа.
Каждая программа продлится 2,5 часа – за первый час спикеры расскажут об основных принципах создания контента, которые помогли им в собственной карьере блогера. Вторая часть программ будет посвящена практическим кейсам и заданиям, которые выполнят сами участники форума, а после – обсудят вместе со спикерами.
Слушатели форума пройдут оба обучающих модуля параллельно – для этого в самом начале мероприятия их поделят на 2 группы, каждая из которых отправится осваивать или программу «Личный бренд», или программу «Вертикальные видео». По истечение 2,5 часов группы сменят друг друга.
«Огромное количество молодых ребят из нашего региона хотят осваивать профессию блогера и строить собственную независимую творческую карьеру. Продюсерский центр Insight People и наша студия в Ростове с удовольствием в этом помогает – мы очень рады организовывать такие востребованные мероприятия, делиться своим опытом и видеть большой интерес со стороны участников», – сказал руководитель региональной студии Insight People в Ростове-на-Дону Юрий Леус.