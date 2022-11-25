Резиденты Insight People в Ростове проведут мастер-класс по созданию медиаконтента

«Огромное количество молодых ребят из нашего региона хотят осваивать профессию блогера и строить собственную независимую творческую карьеру. Продюсерский центр Insight People и наша студия в Ростове с удовольствием в этом помогает – мы очень рады организовывать такие востребованные мероприятия, делиться своим опытом и видеть большой интерес со стороны участников», – сказал руководитель региональной студии Insight People в Ростове-на-Дону Юрий Леус.