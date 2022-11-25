Роддом № 5 в Ростове могут не отремонтировать в срок

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев призвал коллег активней бороться с нерадивыми подрядчиками. Тех, кто не успевает сдавать объекты в срок, наказывать и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. «Вы и только вы отвечаете за деньги налогоплательщиков, которые выделены на строительство социальных объектов. Люди ждут новые школы, детские сады и больницы, их ожидания не должны быть обмануты», — заключил Окунев.