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Роддом № 5 в Ростове могут не отремонтировать в срок

Сегодня, 13:53
Фото: Яндекс.Карты
Когда отремонтируют роддом № 5 в Ростове
Родильный дом № 5 в Ростове рискует остаться без ремонта в положенный срок, сообщили в правительстве Ростовской области.

Власти Ростовской области отчитались, какие ремонтные и строительные проекты в регионе не удается завершить в положенный срок. Так, роддом № 5, находящийся на улице Мадояна, 32 в Ростове, вероятно, не успеют отремонтировать к назначенной дате. По какой причине подрядчик не укладывается в срок, не уточняется.

Также чиновники рассказали, что есть проблемы со строительством трех детских садов на территории региона. В частности, из-за недостатка финансирования не получается достроить два садика в Сальске. После проверки сметы, стоимость проектов значительно выросла. Сейчас губернатору Ростовской области Василию Голубеву направлен запрос о дополнительном выделении средств на возведение детсадов.

Сдать в срок садик в Новочеркасске также не представляется возможным. Его должны были достроить полностью к концу декабря этого года. Однако за месяц до сдачи готовность объекта составляет лишь 13%.

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Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев призвал коллег активней бороться с нерадивыми подрядчиками. Тех, кто не успевает сдавать объекты в срок, наказывать и вносить в реестр недобросовестных поставщиков. «Вы и только вы отвечаете за деньги налогоплательщиков, которые выделены на строительство социальных объектов. Люди ждут новые школы, детские сады и больницы, их ожидания не должны быть обмануты», — заключил Окунев.

Ранее сообщалось, что в бывшем ковидном госпитале Ростова в больнице № 20 заработал роддом.

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