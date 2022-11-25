Юрист отмечает, что бесхозных деревьев в городе нет. Если одно из них упало на автомобиль, проблему можно решить через суд. Если экспертизы установят, что дерево было мертвым, но своевременно не утилизировано МКУ, или нарушались правила его обрезки, потерпевший, по словам правозащитника, вправе получить компенсацию за нанесенный ущерб.