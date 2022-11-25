Истории об упавших на автомобили деревья из-за ураганов или неправильной обрезки в Ростове не редкость. Юрист вспоминает подобный случай из собственной практики. Оксане Малюте в апреле 2022 года удалось отсудить у МКУ УЖКХ Кировского района более 305 тысяч рублей компенсации ущерба за падение дерева на автомобиль.
«Суд установил вину в ненадлежащем состоянии подведомственной территории. Потому что содержание в надлежащем состоянии зеленых территорий и спил больных или погибших деревьев — это прямая обязанность МКУ», — объясняет эксперт.
Юрист отмечает, что бесхозных деревьев в городе нет. Если одно из них упало на автомобиль, проблему можно решить через суд. Если экспертизы установят, что дерево было мертвым, но своевременно не утилизировано МКУ, или нарушались правила его обрезки, потерпевший, по словам правозащитника, вправе получить компенсацию за нанесенный ущерб.
Ранее RostovGazeta писала о том, юрист объяснил, как ростовчане могут раз в жизни получить более 200 тысяч рублей.