Парламентарий обратил внимание, что сегодняшняя обстановка не располагает к звукам взрывов и шуму. Звуки салютов и петард могут спровоцировать у населения излишнюю нервозность и панику. Особенно тревожно могут себя чувствовать беженцы, прибывшие в Ростовскую область, в том числе, из мест ведения боевых действий.