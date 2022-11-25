Депутат Заксобрания Ростовской области провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил отношение местных жителей к салютам и петардам на Новый год. 92% опрошенных выступили за запрет этих видов пиротехники на время проведения СВО.
Парламентарий обратил внимание, что сегодняшняя обстановка не располагает к звукам взрывов и шуму. Звуки салютов и петард могут спровоцировать у населения излишнюю нервозность и панику. Особенно тревожно могут себя чувствовать беженцы, прибывшие в Ростовскую область, в том числе, из мест ведения боевых действий.
Федяев считает, что губернатор Ростовской области должен прислушаться к населению и временно запретить салюты и петарды. Исключения должны составить только такие пиротехнические изделия, как бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.
Ранее жители разных городов Ростовской области неоднократно выступали за запрет салютов и петард на Новый год.