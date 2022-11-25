rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовский депутат предложил не травмировать беженцев звуками салютов на Новый год

Сегодня, 13:14
Фото: rostov-gorod.ru
Звуки новогоднего салюта могут травмировать психику беженцев в Ростове
Большинство жителей Ростовской области выступают за запрет салютов и петард на время проведения СВО, выяснил депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

Депутат Заксобрания Ростовской области провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил отношение местных жителей к салютам и петардам на Новый год. 92% опрошенных выступили за запрет этих видов пиротехники на время проведения СВО.

Парламентарий обратил внимание, что сегодняшняя обстановка не располагает к звукам взрывов и шуму. Звуки салютов и петард могут спровоцировать у населения излишнюю нервозность и панику. Особенно тревожно могут себя чувствовать беженцы, прибывшие в Ростовскую область, в том числе, из мест ведения боевых действий.

Федяев считает, что губернатор Ростовской области должен прислушаться к населению и временно запретить салюты и петарды. Исключения должны составить только такие пиротехнические изделия, как бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.

Более 80% ростовчан выступили за отмену всех новогодних мероприятий
Узнать подробнее

Ранее жители разных городов Ростовской области неоднократно выступали за запрет салютов и петард на Новый год.

Читайте также:
«Запретите их продажу»: ростовчане высказались о просьбе отказаться от фейерверковЖителей в Ростовской области попросили полностью отказаться от запусков фейерверковОколо 92% ростовчан попросили запретить салюты на период спецоперации
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новый год близко#Новый год#Спецоперация
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Сегодня, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Сегодня, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Сегодня, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Сегодня, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Сегодня, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Сегодня, 07:59