Ростову, Аксаю и Азову из-за сильного ветра грозят проблемы с водой

Предупреждение распространяется на период с 25 по 27 ноября, а также ночью и утром 28 числа. Ветровой сгон прогнозируется в устье реки Дон на участке Аксай-Азов.
«Уровни воды могут опуститься до неблагоприятных отметок», — сказано в сообщении. В это время ветер может усилиться до 18 метров в секунду.
Ночью и утром в регионе будет туманная погода, местами могут пройти дожди.
Ранее дно обнажилось в реке Дон в Ростове из-за сильного ветра. Горожане опубликовали фотографии с обнажившимся дном реки, которое стало напоминать пустыню.