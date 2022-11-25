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Ростову, Аксаю и Азову из-за сильного ветра грозят проблемы с водой

Сегодня, 10:18
Фото: 61.mchs.gov.ru
Сильный ветер на Дону может оставить жителей Ростовской области без воды
В Ростовской области из-за сильных порывов ветра ожидается ветровой сгон воды в реке Дон, сообщили в Гидрометцентре.
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Предупреждение распространяется на период с 25 по 27 ноября, а также ночью и утром 28 числа. Ветровой сгон прогнозируется в устье реки Дон на участке Аксай-Азов.

«Уровни воды могут опуститься до неблагоприятных отметок», — сказано в сообщении. В это время ветер может усилиться до 18 метров в секунду.

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Ночью и утром в регионе будет туманная погода, местами могут пройти дожди. 

Ранее дно обнажилось в реке Дон в Ростове из-за сильного ветра. Горожане опубликовали фотографии с обнажившимся дном реки, которое стало напоминать пустыню.

 

 

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