Сбер помог с финансированием строительства апартаментов в Сочи

В компании сообщили, что в 2024 году на территории Сочи возведут гостиничный комплекс класса «Комфорт». Само шестиэтажное здание будет принадлежать к классу «Комфорт», а построить его собираются рядом с территорией санатория «Золотой колос», который расположен в Хостинском районе города. Жилая площадь составит более 4,4 тысячи квадратных метров, в проекте указано 42 квартиры и 43 места для парковки автомобилей.
Согласно открытым данным, реализовать проект собираются с применением эскроу-счетов, что гарантирует безопасность покупки и прозрачную процедуру заключения сделки, в рамках 214-ФЗ. Это значит, что на каждого покупателя откроют специальный счет, который будет хранить средства дольщика, пока объект не сдадут в эксплуатацию и не оформят право собственности.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов уверен, что недвижимость в Сочи является хорошей инвестицией. Сам же СЗ «Южный» входит в ГК «Еврострой», который входит в число главных донских застройщиков.
Вместе с этим Сбер в настоящее время аналогичным образом финансирует строительство ЖК «Мечта» в Батайске. Как объявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции AI Journey, к концу текущего года банк в планах банка увеличить портфель кредитов девелоперам жилья до трех триллионов рублей.
«Сотрудничество со Сбером дает возможность реализовывать новые проекты. Наша строительная компания развивает и расширяет географию своей деятельности, при этом ключевым моментом является забота о клиентах, доверяя их вложения надежному банку», — рассказал бенефициар ГК «Еврострой» Алексей Томи, который анонсировал, что компания в ближайшее время приступит к реализации других масштабных проектов.