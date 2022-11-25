Сбер помог с финансированием строительства апартаментов в Сочи

В компании сообщили, что в 2024 году на территории Сочи возведут гостиничный комплекс класса «Комфорт». Само шестиэтажное здание будет принадлежать к классу «Комфорт», а построить его собираются рядом с территорией санатория «Золотой колос», который расположен в Хостинском районе города. Жилая площадь составит более 4,4 тысячи квадратных метров, в проекте указано 42 квартиры и 43 места для парковки автомобилей.