rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны подробности крупного ДТП на Нагибина в Ростове 25 ноября

Сегодня, 17:34
Фото: 1MI
Вечером 25 ноября на улице Нагибина в Ростове произошла серьезная дорожная авария, сообщили в ГИБДД России по региону.

В пятницу 25 ноября в Ростове на улице Нагибина произошло ДТП. 26-летний водитель Lada Priora, ехавший по улице Нансена в направлении Буденовского, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Tucson. Удар был настолько сильным, что иномарку развернуло и выкинуло на проезжающий мимо Hyundai Solaris.

Тем временем Lada также продолжило движение по инерции и столкнулась с Hyundai Solaris и Mitsubishi, последнюю отбросило на ехавшую сзади Hyundai Santa Fe.

В ДТП травмы получил только водитель Lada, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Под Ростовом в массовом ДТП с такси и автобусом на М-4 «Дон» пострадали семь человек
Узнать подробнее

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что эта массовая авария спровоцировала пробку на Нагибина.

Читайте также:
Массовая авария в Ростове-на-Дону парализовала движение на НагибинаПод Ростовом в массовом ДТП с такси и автобусом на М-4 «Дон» пострадали семь человекИзвестный КВНщик разбился насмерть в ДТП в Ростове
#Дтп#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Происшествие#Дорога
Подпишитесь
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
Сегодня, 09:32
ФК «Ростов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов
Сегодня, 07:10
Больше 80% жителей в Ростове-на-Дону хотят постоянный выходной 31 декабря
Сегодня, 07:23
«Дизайнер был цыган?»: ростовчан шокировала кричащая роскошь особняка Масленского
Сегодня, 07:25
Урбанист предложил заменить старые гаражи на современные паркинги в Ростове
Сегодня, 07:37
Обитающие в Ростовской области раки начали увеличиваться в своих размерах в 2022 году
Сегодня, 07:59