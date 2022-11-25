В пятницу 25 ноября в Ростове на улице Нагибина произошло ДТП. 26-летний водитель Lada Priora, ехавший по улице Нансена в направлении Буденовского, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Tucson. Удар был настолько сильным, что иномарку развернуло и выкинуло на проезжающий мимо Hyundai Solaris.