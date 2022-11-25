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Posted 25 ноября 2022, 11:11

Published 25 ноября 2022, 11:11

Modified 25 ноября 2022, 11:13

Updated 25 ноября 2022, 11:13

«Столы другого цвета»: власти Батайска прокомментировали еду с ногтями в лицее № 3

25 ноября 2022, 11:11

Власти Батайска не смогли опознать столовую лицея № 3 по фото блюда с ногтем

Власти Батайска не смогли идентифицировать столовую лицея № 3 по скандальному фото макарон с накладным ногтем.

Напомним, в минувшую среду, 23 ноября, одно из городских новостных сообществ Батайска поделилось фото от читательницы, ребенок которой снял накладной ноготь в своем обеде. Женщина утверждала, что еда является питанием для малоимущих в лицее № 3, что вызвало гнев общественности, представители которой не понимали, как подобные предметы могли оказаться в детской еде. 

«Лучше голодной ходить»: в Батайске в лицее № 3 детям подали макароны с ногтями
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В итоге портал 1Rnd запросил комментарий у администрации Батайска и выяснил, что местные власти успели изучить фото, но так и не смогли опознать столовую лицея № 3. По их словам, отличаются цвет обеденного стола, а в самой столовой на раздаче пищи детям подают еду в перчатках.

«Проверка показала отсутствие у работников накладных ногтей вообще», — цитирует издание представителей администрации, также они запросили комментарий и у управления образования, которые заявили о значительных отличиях в составе блюда — отсутствии подливы.

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