«Столы другого цвета»: власти Батайска прокомментировали еду с ногтями в лицее № 3

В итоге портал 1Rnd запросил комментарий у администрации Батайска и выяснил, что местные власти успели изучить фото, но так и не смогли опознать столовую лицея № 3. По их словам, отличаются цвет обеденного стола, а в самой столовой на раздаче пищи детям подают еду в перчатках.