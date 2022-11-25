Напомним, в минувшую среду, 23 ноября, одно из городских новостных сообществ Батайска поделилось фото от читательницы, ребенок которой снял накладной ноготь в своем обеде. Женщина утверждала, что еда является питанием для малоимущих в лицее № 3, что вызвало гнев общественности, представители которой не понимали, как подобные предметы могли оказаться в детской еде.
В итоге портал 1Rnd запросил комментарий у администрации Батайска и выяснил, что местные власти успели изучить фото, но так и не смогли опознать столовую лицея № 3. По их словам, отличаются цвет обеденного стола, а в самой столовой на раздаче пищи детям подают еду в перчатках.
«Проверка показала отсутствие у работников накладных ногтей вообще», — цитирует издание представителей администрации, также они запросили комментарий и у управления образования, которые заявили о значительных отличиях в составе блюда — отсутствии подливы.