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«Столы другого цвета»: власти Батайска прокомментировали еду с ногтями в лицее № 3

Сегодня, 11:11
Фото: ТГ канал "Батайск Город"
Какие макароны подают детям на обед в лицее № 3

Власти Батайска не смогли опознать столовую лицея № 3 по фото блюда с ногтем

Власти Батайска не смогли идентифицировать столовую лицея № 3 по скандальному фото макарон с накладным ногтем.

Напомним, в минувшую среду, 23 ноября, одно из городских новостных сообществ Батайска поделилось фото от читательницы, ребенок которой снял накладной ноготь в своем обеде. Женщина утверждала, что еда является питанием для малоимущих в лицее № 3, что вызвало гнев общественности, представители которой не понимали, как подобные предметы могли оказаться в детской еде. 

«Лучше голодной ходить»: в Батайске в лицее № 3 детям подали макароны с ногтями
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В итоге портал 1Rnd запросил комментарий у администрации Батайска и выяснил, что местные власти успели изучить фото, но так и не смогли опознать столовую лицея № 3. По их словам, отличаются цвет обеденного стола, а в самой столовой на раздаче пищи детям подают еду в перчатках.

«Проверка показала отсутствие у работников накладных ногтей вообще», — цитирует издание представителей администрации, также они запросили комментарий и у управления образования, которые заявили о значительных отличиях в составе блюда — отсутствии подливы.

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