Украинские беженцы избили в Берлине пару из Ростовской области

Ночью в районе Фридрихсхай женщина и мужчина возле ресторана ждали такси и разговаривали на русском языке. По информации «Южной службы новостей», к ним подошли пять украинских беженцев и стали избивать.
«Пара никак перед этим не контактировала с беженцами. Пострадавших били ногами, а в лицо женщине распылили газ из баллончика», — говорится в публикации.
Отмечается, что раненых доставили в больницу. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка до смерти забили продавца овощей.