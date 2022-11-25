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Украинские беженцы избили в Берлине пару из Ростовской области

Сегодня, 06:59
Фото: R'lyeh Imaging/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Украинские беженцы избили бывших жителей Ростовской области
Прибывшие в Берлин беженцы из Украины, по информации СМИ, якобы напали на пару, проживавшую ранее в Ростовской области.

Ночью в районе Фридрихсхай женщина и мужчина возле ресторана ждали такси и разговаривали на русском языке. По информации «Южной службы новостей», к ним подошли пять украинских беженцев и стали избивать. 

«Пара никак перед этим не контактировала с беженцами. Пострадавших били ногами, а в лицо женщине распылили газ из баллончика», — говорится в публикации.

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Отмечается, что раненых доставили в больницу. Официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. 

Ранее в Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка до смерти забили продавца овощей.

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#Нападение#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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